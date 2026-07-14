雨の日も濡れにくく、歩き心地はふんわり！ アディダスのゴアテックスシューズが安い

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雨の日にも気兼ねなく走れる防水ランニングシューズ、「アディダス スーパーノヴァ RISE GORE-TEX」がAmazonにて42%OFFの12,037円で販売されています（7月14日現在）。

シューズのアッパー（甲の部分）に防水透湿素材を直接貼り合わせた「GORE-TEX Invisible Fit」を採用し、水の侵入を防ぎながら靴の中の蒸れを逃がす作り。見た目もいつものスニーカーに近いので、駅に着いた途端に晴れても服装が浮きません。

足裏には、高いクッション性、反発弾性、快適性を兼ね備えた「Dreamstrike+ミッドソール」を搭載しています。柔らかく反発するクッションに、足運びを支えるサポートロッドを組み合わせているため、コンビニまでの往復から休日のランニングまで、足元をふんわり受け止めてくれます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨を防いでも、ゴワゴワしにくい

GORE-TEX Invisible Fitは、防水性と透湿性を備えながら、一般的なスポーツシューズに近いフィット感や履き心地を目指した技術です。防水靴にありがちな重装備感を抑え、街中でも普段どおりに履けます。

ふんわり支えるDreamstrike+

ミッドソールには、かかとからつま先までDreamstrike+を配置。柔らかなクッションとサポートロッドが足元を支え、走る日だけでなく、駅や商業施設を長く歩く日にも使いやすい設計です。

タイヤでおなじみのContinentalラバー

アウトソールには、自動車タイヤでも知られるContinentalのラバーを採用しています。濡れて滑りやすい路面でグリップ力を発揮するため、雨上がりの歩道や駅前でも足を運びやすくなっています。

まとめ：雨の日専用にするのはもったいない

参考価格：20,900円

現在の価格：12,037円［42%OFF］

「アディダス スーパーノヴァ RISE GORE-TEX」は、雨の日でも駅まで歩く人や、天気予報が怪しくてもランニングを休みたくない人におすすめです。アウトソールにはContinentalラバーを採用し、雨で濡れたアスファルトやタイルの上でも地面を捉えやすい仕様。傘で片手がふさがり、足元まで気を配る余裕がない朝にも頼りになります。

「防水シューズは欲しいけれど、雨の日しか履けない靴を増やしたくない」という人にもぴったり。ランニングシューズらしいクッション性があり、晴れた日の散歩や旅行にもそのまま投入可能な一足です。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。