経験値稼ぎ不要、リアルな呪文の詠唱システムなどユニークなシステムは魅力！
『ルーンワース 黒衣の貴公子（X68000版）』を「プロジェクトEGG」にて無料配信開始！
D4エンタープライズは7月14日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、新規コンテンツ『ルーンワース 黒衣の貴公子（X68000版）』の無料配信を開始した。本作を無料で遊ぶには、プロジェクトEGG月額サービス登録（550円）が必要。
■T&Eが放つハイドライドに続くアクションRPG！
光と闇の境界にルーンワースと呼ばれる世界が在った。かつて、あらゆるものがそこで生まれ、栄え、滅んでいった。たとえ神々さえも例外ではなかったという。
これから語られるイア＝ルーンワースの物語は、絶対神イアティルスの誕生とともに始まる。それすらも、ルーンワースにおいて語られるべき物語のほんの一部でしかないのだが……。
本作は1990年にリリースされたアクションRPG。プレイヤーは一人の若き旅人としてルーンワースの世界を歩き、次第に壮大な冒険に巻き込まれていく。一見、オーソドックスなアクションRPGに見えるが、随所にユニークなフィーチャーが盛り込まれている。
たとえばレベルアップはイベントやアイテムで行われるため、敵との戦闘は最低限でよく純粋にストーリーが楽しめたり、呪文は詠唱時間が必要で、詠唱中に攻撃を受けると詠唱がとまってしまったり、宝箱の開閉時やちょっとしたかがむシーンにすらもキャラクターのアニメーションパターンが用意されているなど……。これらの要素が相まって、個性的なRPGに仕上がっている。
また続編もPC-9801向けがリリースされているので、この機会に通しでプレイしてみてはいかがだろうか。きっと壮大なファンタジーRPGの世界を堪能できることだろう。
【ゲーム情報】
タイトル：ルーンワース 黒衣の貴公子（X68000版）
ジャンル：アクションRPG
メーカー：T&E SOFT
プラットフォーム：PC
配信日：配信中（2026年7月14日）
価格：無料
※プロジェクトEGG月額サービス登録（550円）が必要。
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