Amazon限定でGPUランクアップ！ Core i7・144Hz対応15.6型液晶搭載で18万円台。「MSI Cyborg 15」が16％オフ

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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B13WEKG-1182JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B13WEKG-1182JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格224,800円のところ、16％オフの189,800円で販売中。

Amazon.co.jp限定モデルという点も、この1台を選ぶ理由の一つだ。通常モデルとは異なるRTX 5050搭載構成を採用し、15.6型フルHD・144Hzノングレア液晶に加え、Core i7-13620Hや16GBメモリ、512GB SSDを搭載する。さらに、Wi-Fi 6Eやギガビット有線LANも備え、ゲームプレイから大容量データのダウンロードまで幅広い用途に対応する。

①CPU・GPUを支える冷却設計

CPU・GPUの熱を効率的に排出する冷却設計を採用。長時間のハードなゲームプレイでも高パフォーマンス状態を安定的に維持できる冷却性能を備える。

②144Hz液晶で動きの速いゲームも滑らか

15.6型フルHD・144Hzのゲーミング液晶パネルを採用。毎秒144回の映像書き換えに対応し、FPSやバトルロイヤルなど動きの激しいゲームでも滑らかな映像表示を実現する。

③サイバーパンクをイメージした個性的なデザイン

随所にスケルトン（半透明）素材と特徴的な曲線模様を取り入れ、サイバーパンクの世界観をイメージしたデザインを採用。RGBバックライト内蔵のテンキー付きゲーミングキーボードはLEDカラーのカスタマイズにも対応する。

製品スペック

【CPU】Core i7-13620H

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア・144Hz