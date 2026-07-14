Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第98回
6万円台なら買い！ 高性能＆タフな「motorola edge 60 pro」は長く使える一台
2026年07月14日 17時00分更新
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高い耐久性を備えた高コスパ機
「motorola edge 60 pro」
motorola edge 60 proは2025年7月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、6万4855円（19％オフ）で販売されています（7月14日現在）。
6.67型有機ELディスプレーはリフレッシュレート120Hzに対応。輝度は最大4500ニトと高く外でも見やすいです。防水防塵もIP68に対応しており、雨の日の使用や濡れた手で触っても問題ない、高い耐久性を備えています。
プロセッサーは「MediaTek Dimensity 8350」で、メモリー12GB、ストレージ256GB、バッテリー容量は5000mAhで125Wの超高速充電に対応しています。このスペックでこのお値段なら、満足度の高い高コスパ機と言えるでしょう。
「motorola edge 60 pro」の特徴
洗練されたクアッドカーブデザイン
4面カーブデザインと、背面には合皮を使った端末。持ちやすく高級感があると評判です。IP68等級の保護性能、「Corning Gorilla Glass 7i」による落下時の耐久性と表面の耐傷性の確保など、軍用規格に耐えうる優れた耐久性を持ちます。
驚異の125W充電
バッテリーは5000mAhの大容量。さらに125W TurboPowerの超高速充電にも対応し、あっという間に減ったバッテリーを充電できます。
「ゴメン撮り直し」をしない
カメラ機能の1つに、3人以上の顔があるときに撮影すると、連続写真を撮影して全員が目をつぶらずカメラ目線になっているようにする機能があります。人数が多くなるほど失敗しがちな写真の手間を減らせて便利です。
まとめ：日常使いの端末に
おすすめしたいのは、「日常使いで頑丈な端末」を探している人です。通話、メール、カメラなどの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。おサイフケータイにも対応し、日常使いに便利。
薄型軽量で大画面と使い勝手も良好。重いゲームをしないという人であればスペック的に十分。ミドル帯のスマホをお探しの際は、ぜひご検討ください。
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