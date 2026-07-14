コミケ108でApple Pencilの書き心地を比較　エレコムが3種類のペン先を展示

エレコムは、8月15日から8月16日まで東京ビッグサイトの東京国際展示場で開催される「コミックマーケット108」に出展する。イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」との共同出展は5回目となり、西館1Fアトリウムのエレコム×クリップスタジオブースで、デジタルのお絵描きを支える各種製品を紹介するという。

ブースでは、Apple Pencilの使い心地を向上させる製品を中心に、金属製、透明デザインの金属製、すべりにくいタイプの3種類の専用ペン先を展示。実際に書き心地を試せるため、漫画やイラスト制作で線の入りや抜け、筆圧のコントロールを重視する利用者にとって、違いを体感しやすい内容だ。

このほか、各種タッチペン、Apple Pencil用グリップ、紙心地フィルム、ドローイングスタンドなども販売する。今年度発売予定の製品についても先行体験を用意し、デジタルクリエイターが制作環境を見直す機会になる。

会場では、製品の購入有無にかかわらず、ブースで用意したアンケートに回答し完了画面を提示した来場者へノベルティを配布する予定だ。開催期間は8月15日から8月16日まで、開催時間は10時30分から17時までで、最終日は16時終了となる。