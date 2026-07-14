エレコム、USB-A＆USB Type-C対応のSD/microSDカードリーダーを発売　2枚同時利用に対応

エレコムは、USB-AとUSB Type-Cプラグを搭載し、SDカードとmicroSDカードを同時に使用できる直挿しタイプのメモリーカードリーダー「MR3C-D21BK」を7月上旬に発売した。パソコンのUSB-Aポートだけでなく、スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートにも直接接続できる2WAY仕様で、価格は2,481円となる。
この製品は、SDカード用とmicroSDカード用の2スロットを備え、2枚のカードを同時に挿したままデータ転送やコピーができる点が特徴だ。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した写真や動画を、パソコンやスマートフォンへまとめて取り込めるほか、SDカードとmicroSDカード間でのデータ移動にも対応する。UHS-Iに対応し、最大104MB/sの理論値で大容量データもスムーズに扱える設計だ。
筐体には放熱性と耐ノイズ性に優れたアルミ素材を採用し、厚み約9mmのスリムなスティック形状にまとめた。未使用時はキャップでコネクター部を保護でき、ストラップホールと付属ストラップにより持ち運び時の紛失リスクも抑えられる。アクセスランプも搭載しており、メディアへのアクセス状態をひと目で確認できる。
対応OSはWindows 11/10、macOS Sequoia 26、iOS 26、iPadOS 26、Android 16/15/14。専用ドライバーのインストールは不要で、接続するだけですぐに使える。なお、SDカードロック機能と著作権保護機能には対応していない。製品型番はMR3C-D21BKで、カラーはブラックだ。
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