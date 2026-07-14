USB-Cケーブルの断線対策に　エレコム、高耐久Type-Cケーブルを発売

エレコムは、USB Type-Cケーブルの新製品2シリーズ8アイテムを7月中旬に発売する。高耐久設計とUSB-IF正規認証を両立し、毎日の充電やデータ転送を安心して使える点が特徴だ。ラインアップは、USB Power Delivery EPR最大240W対応の「MPA-CCPESCxxWHシリーズ」と、USB Power Delivery最大60W対応の「MPA-CCSCxxWHシリーズ」で、価格は880円から1,880円となる。

このケーブルは、断線リスクを抑えるために「高密度配線構造」「ナイロンメッシュ素材」「ロングブッシュ構造」の3つを採用する。屈曲への耐久性を高める内部構造に加え、外皮の傷を防ぎ、プラグ根元への負荷も軽減する設計だ。さらに、USB2.0の正規認証品であるCertified Hi-Speed USBに対応し、最大480Mbpsのデータ転送も可能だ。

上位モデルのMPA-CCPESCxxWHシリーズは、USB Power Delivery EPRに対応し、最大240Wで高性能ノートパソコンの充電にも使える。eMarker搭載により接続機器に応じた電圧を自動調整し、安定した給電を支える。一方のMPA-CCSCxxWHシリーズは最大60W対応で、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電用途に向く。どちらもUSB Type-Cポート搭載機器に幅広く対応し、コネクター部分には対応電力や通信速度が印字され、仕様の見分けがしやすいという。

サイズ展開は両シリーズとも約0.5m、1m、1.5m、2mの4種類、カラーはホワイトのみとなる。MPA-CCPESCxxWHシリーズの価格は約0.5mが1,280円、1mが1,480円、1.5mが1,680円、2mが1,880円。MPA-CCSCxxWHシリーズは約0.5mが880円、1mが980円、1.5mが1,080円、2mが1,180円だ。