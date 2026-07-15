普段使いで長く使えるスペック。HPの15.6型ノート「15-fd」が13万円前半に

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【Amazonタイムセール】HP 15.6型ノートPC「15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」をチェック！

HPの15.6型ノートPC「15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」がAmazonタイムセール対象。参考価格163,304円のところ、19％オフの131,800円で販売中。

HP「15-fd」は、スタンダードな15.6型ノートでありながら、Core Ultra 5と16GBメモリを備える。これまでなら一段上の価格帯で検討していた構成を、より身近な選択肢として選べる点が特徴。仕事から普段使いまで長く使う1台だからこそ、CPUまで含めて選ぶ価値を感じられるモデルだ。

①Copilotキーや指紋認証を備えた使いやすい装備

Copilotキーを搭載するほか、指紋リーダーやカメラシャッターも備える。インターフェースはUSB Type-C（5Gbps）×1、USB Type-A（5Gbps）×2、HDMIを用意し、ヘッドホン／マイクコンボポートも搭載する。

②非光沢IPSパネルを採用した15.6型フルHD液晶

15.6型フルHD（1920×1080）の非光沢IPSディスプレイを採用。映り込みを抑える非光沢パネルとIPS方式による広い視野角を備える。グラフィックスはCPU内蔵のIntel Arcグラフィックスを採用する。

③日常使いに必要な機能も一通り搭載

OSはWindows 11 Homeを採用し、WPS Officeが付属。テンキー付き日本語キーボードを備えるほか、Wi-Fi（802.11ax）やBluetoothにも対応。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 5 125H

【メモリ】16GB（8GB×2）DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）非光沢IPS液晶

【Office】WPS Office付属