ゲーミングノートが11万円台！ RTX 3050・144Hz液晶搭載のMSI製15.6型「Thin 15 B13U」が17％オフ

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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U（Thin-15-B13UC-6113JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Thin 15 B13U（Thin-15-B13UC-6113JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格144,800円のところ、17％オフの119,800円で販売中。

MSI「Thin 15 B13U」は、初めてのゲーミングPCを検討している人にも適した15.6型モデル。約1.86kg・薄さ21.7mmの薄型軽量設計を採用し、屋内はもちろん外出先にも持ち運びやすい。ゲームだけでなく作業環境も構築しやすく、1台を幅広い用途で使いやすい。

①長時間のゲームプレーを支える冷却性能

CPUとGPUの熱を効率よく排出する冷却設計を採用。長時間のハードなゲームプレイでも、高パフォーマンス状態を安定して維持できる冷却性能を備える。処理負荷が続く場面でも性能を支える設計だ。

②周辺機器を組み合わせやすい充実のインターフェース

USB3.2 Gen1 Type-C（映像出力対応）のほか、USB3.2 Gen1 Type-Aを3基、HDMI、ヘッドホン出力、マイク入力を備える。外部ディスプレーや周辺機器を組み合わせ、ゲーム環境や作業環境を構築しやすい。

③バックライト付きキーボードとメモリ拡張に対応

ブルーLEDバックライトを備えたゲーミングキーボードを採用し、便利なホットキーも搭載。メモリは空きスロットを1基備え、2スロット合計で最大64GBまで対応する。

製品スペック

【CPU】Core i5-13420H

【メモリ】16GB DDR4

【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア・144Hz