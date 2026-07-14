Amazonセール情報大紹介！ 第2058回
ゲーミングノートが11万円台！ RTX 3050・144Hz液晶搭載のMSI製15.6型「Thin 15 B13U」が17％オフ
2026年07月14日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U（Thin-15-B13UC-6113JP）」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Thin 15 B13U（Thin-15-B13UC-6113JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格144,800円のところ、17％オフの119,800円で販売中。
MSI「Thin 15 B13U」は、初めてのゲーミングPCを検討している人にも適した15.6型モデル。約1.86kg・薄さ21.7mmの薄型軽量設計を採用し、屋内はもちろん外出先にも持ち運びやすい。ゲームだけでなく作業環境も構築しやすく、1台を幅広い用途で使いやすい。
①長時間のゲームプレーを支える冷却性能
CPUとGPUの熱を効率よく排出する冷却設計を採用。長時間のハードなゲームプレイでも、高パフォーマンス状態を安定して維持できる冷却性能を備える。処理負荷が続く場面でも性能を支える設計だ。
②周辺機器を組み合わせやすい充実のインターフェース
USB3.2 Gen1 Type-C（映像出力対応）のほか、USB3.2 Gen1 Type-Aを3基、HDMI、ヘッドホン出力、マイク入力を備える。外部ディスプレーや周辺機器を組み合わせ、ゲーム環境や作業環境を構築しやすい。
③バックライト付きキーボードとメモリ拡張に対応
ブルーLEDバックライトを備えたゲーミングキーボードを採用し、便利なホットキーも搭載。メモリは空きスロットを1基備え、2スロット合計で最大64GBまで対応する。
製品スペック
【CPU】Core i5-13420H
【メモリ】16GB DDR4
【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア・144Hz
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