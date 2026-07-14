Amazonセール情報大紹介！ 第2057回
39％オフで10万円台。Google TV搭載ソニー「BRAVIA」55インチ4Kテレビがセール中
2026年07月14日 19時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ソニー 55インチ4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X81L」をチェック！
ソニーの55インチ4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X81L」がAmazonで参考価格176,000円のところ、39％オフの108,000円で販売中。
テレビは長く使う製品だからこそ、やっぱり国内メーカーのソニーを選びたい。そんな人にとって、「BRAVIA KJ-55X81L」は、この価格になった今だからこそ気になる1台だ。Google TVや音声検索に対応し、スマートフォンの写真や動画、ネット動画を大画面で楽しめる。ソニーのBRAVIAを検討していた人ほど、今回の価格は後押しになるだろう。
①Google TVで動画も音楽も音声検索も
Google TVを搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなど幅広いジャンルのアプリに対応。リモコンのGoogleアシスタントボタンから音声検索も利用でき、コンテンツ検索に加え、テレビの操作も声で行える。
②地上放送やネット動画を高精細化
地上放送やネット動画などを高精細な映像へ作りかえる「4K X-Reality PRO」を搭載。ハイビジョン映像を4Kへアップコンバートするデータベースと、4K映像をさらに高精細化するデータベースを参照し、映像に応じた処理を行う。
③スマホの写真や動画を大画面で共有
AndroidだけでなくiPhoneにも対応し、スマートフォンで見ている写真や動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面へ映せる。家族や友人と写真や映像を共有したい場面でも活用できる。
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