Amazonセール情報大紹介！ 第2056回
専用ペン付属の14型2-in-1 Chromebookが20％オフ。タイムセールで84,800円
2026年07月14日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo「Chromebook 2-in-1 Gen 10（83LN001HJP）」をチェック！
Lenovoの「Chromebook 2-in-1 Gen 10（83LN001HJP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格105,380円のところ、20％オフの84,800円で販売中。
「Chromebook 2-in-1 Gen 10」は、Lenovo USI Pen 2を同梱したモデル。10点マルチタッチ対応の14型WUXGAディスプレイにCorning Gorilla Glassを採用し、キーボード操作だけでなく、画面へ直接触れるタッチ操作やペン入力にも対応する。
①ペン入力に対応する14型2-in-1 Chromebook
コンバーチブル設計を採用し、ノートPC形状とタブレット形状に変化する。10点マルチタッチ操作に対応。Lenovo USI Pen 2を同梱し、14型WUXGAディスプレイにはCorning Gorilla Glassを採用する。画面へ直接触れる操作とペン入力に対応する。
②USB Type-CやHDMIなど豊富なインターフェース
Power DeliveryとDisplayPort出力に対応したUSB Type-C 3.2 Gen2を2基備える。そのほか、USB Type-A 3.2 Gen1も2基、HDMI端子やmicroSDカードリーダー、マイク・ヘッドホン兼用端子も利用できる。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応する。
③約10時間駆動と500万画素カメラを搭載
50Whの3セルリチウムイオンバッテリーを搭載し、約10時間の駆動に対応。Rapid Charge Proにも対応し、電源オフ時なら約1.5時間で充電できる。500万画素カメラにはプライバシーシャッターを備え、バックライト付きキーボードも採用する。
製品スペック
【CPU】インテル プロセッサー N150
【メモリ】4GB（LPDDR5）
【ストレージ】128GB UFS 2.2
【ディスプレー】14型WUXGA（1920×1200）IPS液晶、10点マルチタッチ対応、Corning Gorilla Glass採用、16:10
【付属】Lenovo USI Pen 2
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