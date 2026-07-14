Amazonセール情報大紹介！ 第2055回
12万円台で選べる100Hz対応の一体型PC。ASUS「V400 AiO」が10％オフ
2026年07月14日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 一体型デスクトップPC「V400 AiO（V440VAK-BPC199W）」をチェック！
ASUSの一体型デスクトップPC「V400 AiO（V440VAK-BPC199W）」がAmazonタイムセール対象。参考価格144,800円のところ、10％オフの129,800円で販売中。
ASUS「V400 AiO」は、100Hz対応ディスプレイを採用し、Wi-Fi 7やWindows Hello対応のIRカメラも備えたモデル。こうした仕様の一体型PCを12万円台で選べるのは、今回のタイムセールならではだ。
①93％画面占有率のナノエッジディスプレイ
23.8型ナノエッジディスプレイは、93％の画面占有率を実現するスリムベゼルを採用。sRGB 100％の色精度と178°の広視野角も備え、映像や写真、資料などを安定して表示できる。
②顔認証対応のポップアップ式IRカメラ
503万画素のポップアップ式IRカメラを搭載し、Windows Helloによる顔認証に対応。AIカメラ機能も備え、ビデオチャットやオンライン会議で活用できる。使わないときはカメラを収納でき、必要なときにプライバシーを守れる点も特徴だ。
③Dolby Atmos対応スピーカーを内蔵
内蔵ステレオスピーカーには、Hi-Fiスピーカーでも使われるバスレフ型構造を採用。Dolby Atmosにも対応し、音に包み込まれるような没入感を実現。映像や音楽を臨場感のあるサウンドで楽しめる。
製品スペック
【CPU】Core 5 210H
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】23.8型フルHD（1920×1080）・100Hz対応ノングレア液晶
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