Amazonセール情報大紹介！ 第2054回
ASUSモニターが9,980円！ 23.8型IPS・120Hz対応で21％オフ
2026年07月14日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS モニター「VY249HGR Eye Care モニター」をチェック！
ASUSのモニター「VY249HGR Eye Care モニター」がAmazonセール対象。過去価格12,580円のところ、21％オフの9,980円で販売中。
23.8型IPSパネルとリフレッシュレート120Hz（OC/ゲームモード時のみ）の組み合わせが、9,980円で買える時代になった。今回セール対象となったASUS「VY249HGR Eye Care モニター」は、映像の滑らかさだけでなく、Eye Care Plusやブルーライト軽減機能、フリッカーフリーも備える。価格だけでなく、毎日使うモニターとしての機能にも目を向けたいモデルだ。
①ブルーライト軽減や休憩リマインダーに対応
Eye Care Plusを採用し、ブルーライト軽減機能やフリッカーフリーに加え、色彩調整機能や休憩リマインダーも搭載。画面を見る時間に応じて機能を使い分けられるほか、用途に合わせた表示環境を整えられる。
②アプリから設定変更、抗菌加工も採用
DisplayWidget Centerに対応し、アプリからモニター設定を変更できる。ベゼルとホットキーには銀イオンによる抗菌加工を採用し、日常的に触れる部分にも抗菌処理を施している。
③3年間の国内保証と設置しやすい仕様
チルト調整は上22度から下5度まで行える。HDMIとVGA、3.5mmステレオミニジャックを備え、購入日から3年間の日本国内保証が付属。
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