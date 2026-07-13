Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第97回
「Xiaomi Pad 7」が7500円安い！ 仕事も動画もこれ1台でこなせる高性能タブレット
2026年07月13日 19時00分更新
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まるでノートPCのようなタブレット
「Xiaomi Pad 7」
Xiaomi Pad 7は、高精細ディスプレイを備えた11.2型タブレット。Amazon.co.jpでは、プライムデーセールで4万7480円で販売されています（7月13日現在）。参考価格から7500円安くなっています。
ディスプレーは11.2型3.2K（3200×2136）で広々と使え、最大144Hzリフレッシュレートに対応するなめらかな描画性能を持ちます。動画鑑賞やブラウジング、ゲームもおまかせです。
ノートPCのようなインターフェースに切り替えるワークステーションモードも搭載。処理速度が速いので、資料作成や画像編集、オンラインミーティングなどビジネス的な用途でも使えます。
「Xiaomi Pad 7」の特徴
バランスのいい構成
CPUには「Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform」を搭載し、メモリ8GB／ストレージ128GBとバランスのいいスペックを持ちます。DC調光機能で夜間の使用でも目に優しい設計となっています。
長時間駆動を可能にする大容量バッテリー
最大20時間のビデオ再生を可能にする8850mAhバッテリーを搭載。45Wの急速充電機能にも対応し、30分で40％の充電も可能です。
クアッドスピーカー搭載
本製品には計4つのスピーカーが付いていて、「Dolby Atmos」という立体音響技術にも対応。映画・ゲーム・音楽などあらゆるコンテンツで迫力あるサウンド体験を味わえます。
まとめ：期待以上のパフォーマンスを発揮
おすすめしたいのは、「なるべく値段を抑えて良いタブレットを買いたい人」です。4万7000円ともなれば格安とは言えませんが、CPU／メモリ／ストレージがいいバランスでまとまっており、ライトな用途であれば十分動きます。電子書籍を読む、ウェブを眺める、ゲームを遊ぶといった用途でもかなり扱いやすい1台です。
11.2型にしては解像度が3.2Kと高く、画質もスペック以上によく見えるはず。音質もクワッドスピーカーで迫力満点なので、エンタメ用途にはぴったりです。プライムデーセールで安くなっている今こそ、購入を検討してみては。
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