間違いない味をドカッと注文。「果汁グミ温州みかん」10袋セットが1袋約103円【Amazonプライムデー2026】

明治グミ 果汁グミ温州みかん 54g×10袋

通常価格1598円→1034円（35％オフ）

明治の「果汁グミ温州みかん」10袋セットが、参考価格から564円引きの1034円。1袋あたり約103円になっていて、通販で買えるおやつストックとしてはかなり優秀です。

54gの食べ切りサイズが10袋入り。温州みかんの果汁系グミらしい、手軽で食べやすい甘酸っぱさが魅力で、「いつもの安心感」を重視する人にぴったりです。子どもの手にかかると一瞬で消えそうな気もしますが……。

こんな人にオススメ

✓職場や自宅で少しずつ食べるおやつを探している人

✓子どもと分けやすい個包装っぽい小袋セットが欲しい人

✓みかん系のさっぱりした甘さが好きな人