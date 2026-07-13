Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第289回
間違いない味をドカッと注文。「果汁グミ温州みかん」10袋セットが1袋約103円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 17時45分更新
明治グミ 果汁グミ温州みかん 54g×10袋
通常価格1598円→1034円（35％オフ）
明治の「果汁グミ温州みかん」10袋セットが、参考価格から564円引きの1034円。1袋あたり約103円になっていて、通販で買えるおやつストックとしてはかなり優秀です。
54gの食べ切りサイズが10袋入り。温州みかんの果汁系グミらしい、手軽で食べやすい甘酸っぱさが魅力で、「いつもの安心感」を重視する人にぴったりです。子どもの手にかかると一瞬で消えそうな気もしますが……。
こんな人にオススメ
✓職場や自宅で少しずつ食べるおやつを探している人
✓子どもと分けやすい個包装っぽい小袋セットが欲しい人
✓みかん系のさっぱりした甘さが好きな人
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