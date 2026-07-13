Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第288回
集中力UPという名目で食べたい 森永「大粒ラムネ」15袋が23％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 17時40分更新
森永製菓 大粒ラムネ 15袋
通常価格2047円→1569円（23％オフ）
森永製菓の「大粒ラムネ 15袋」が、通常価格2047円から478円引きの1569円。1袋41g入りが15袋なので、大量に在庫しておいて、休憩中に食べたい人にオススメです。
大粒タイプのラムネは、口に入れた瞬間の甘さがわかりやすく、気分を切り替えたいときにちょうどいい存在。個包装ではないぶん、自分用のストックをしっかり確保したい人にオススメです。勉強と仕事の集中力UPを言い訳に食べていきたいですね。
こんな人にオススメ
✓仕事や勉強の合間に甘いものを少しずつ食べたい人
✓ラムネをまとめ買いして常備しておきたい人
✓外出先でも気軽につまめるおやつを探している人
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