Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第287回
風邪の日のご褒美まとめ買い。レディーボーデン8個セットが2980円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 17時35分更新
レディーボーデンミニカップセットR893T 8個
通常価格3580円→2980円（17％オフ）
個人的に風邪を引いたときに食べるアイスの定番、レディーボーデン。ミニカップ8個セットが、参考価格3580円から600円引きの2980円になっています。1個あたり約372円で、バニラ・チョコレートチップ・クッキー＆クリーム・コーヒーが2個ずつ入り。
120mlの食べきりサイズで、バニラは乳脂肪分14.0％、チョコレートチップは12.2％、クッキー＆クリームは10.1％、コーヒーはコロンビア産豆を使用。どれもアイスクリーム規格で、濃厚さと食べごたえがしっかりあります。冷凍庫に常備しておけば、いつ風邪をひいても安心です。
こんな人にオススメ
✓定番フレーバーをまとめて楽しみたい人
✓子どもと分けやすい個食アイスを探している人
✓冷凍庫にストックしておきたい人
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