Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第286回
冷凍庫に鈍器を常備 井村屋「あずきバー」48本が1本約67円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 17時30分更新
井村屋 BOXあずきバー (65ml×6本)×8箱
通常価格4060円→3206円（21％オフ）
かため食感でおなじみ井村屋あずきバーがケース買いしやすい価格になっています。通常価格4060円から854円引きの3206円、1本あたり約67円まで下げてきました。
65ml×6本入りが8箱の計48本、しかも1本あたり110kcalでたんぱく質2.1g、脂質0.2gと、甘いものを“ちょっとだけ”で済ませたい日にも手が伸びやすい設計。釘を打つトンカチがないときにも便利です。
こんな人にオススメ
✓あずきバーをまとめてストックしておきたい人
✓家族で分ける冷凍おやつを探している人
✓小ぶりで後味すっきり系のアイスが好きな人
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