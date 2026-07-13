冷凍庫に鈍器を常備　井村屋「あずきバー」48本が1本約67円【Amazonプライムデー2026】

井村屋 BOXあずきバー (65ml×6本)×8箱

通常価格4060円→3206円（21％オフ）

かため食感でおなじみ井村屋あずきバーがケース買いしやすい価格になっています。通常価格4060円から854円引きの3206円、1本あたり約67円まで下げてきました。

65ml×6本入りが8箱の計48本、しかも1本あたり110kcalでたんぱく質2.1g、脂質0.2gと、甘いものを“ちょっとだけ”で済ませたい日にも手が伸びやすい設計。釘を打つトンカチがないときにも便利です。

こんな人にオススメ

✓あずきバーをまとめてストックしておきたい人

✓家族で分ける冷凍おやつを探している人

✓小ぶりで後味すっきり系のアイスが好きな人