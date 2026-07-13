冷凍庫のデザート偏差値が上がる　「BRULEE」6個入りが30％オフ【Amazonプライムデー2026】

オハヨー乳業 BRULEE（ブリュレ）104ml×6個

通常価格3990円→2793円（30％オフ）

“ちゃんとデザート感”があるカップアイスを探している人に、オハヨー乳業の「BRULEE（ブリュレ）」はかなりオススメ。今は通常価格3990円から1197円引きの2793円で、1個あたり約466円です。焼き目がアイスの美味しさを引き立てる、表面の香ばしさと濃厚さを楽しむタイプの一品です。

内容量は104ml×6個、無脂乳固形分11.0％・乳脂肪分16.5％・卵脂肪分0.9％と、数字を見てもなかなかリッチ。セールの勢いでデザート偏差値を上げたい人は、今のうちに押さえておいてください。

こんな人にオススメ

✓プリンやクレームブリュレの香ばしさが好きな人

✓コンビニアイスより一段上の満足感を求める人

✓家で手軽に“デザート枠”を確保したい人