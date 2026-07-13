Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第284回
大抵のことはPARMで乗り切れる 24本入りが622円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 17時20分更新
森永乳業 PARM パルム チョコレート 5213250014573
通常価格4147円→3525円（15％オフ）
「あと1本だけ」が止まらないPARMの24個入りが、参考価格4147円から622円引きの3525円になっています。1個あたり約147円。コンビニで単品買いするより安いハズ。
口どけの良いコーティングとなめらかなアイスが一体でとろける、定番のバーアイス。要冷凍（-18℃以下）で、届いたらすぐ冷凍庫へ入れるタイプです。仕事で色々ありますが、PARMが冷凍庫に入っていると思うと大抵のことは乗り切れそうな気がします。
こんな人にオススメ
✓濃厚だけど重すぎないアイスが好きな人
✓来客用や家族用にストックしておきたい人
✓毎回の間食を“1本で満足”にまとめたい人
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