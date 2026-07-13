箱で食べる夢、叶えちゃう…？　タカナシの2Lバニラアイスがセール中【Amazonプライムデー2026】

タカナシミルク ベーシックバニラ 3222

通常価格2980円→2750円（8％オフ）

タカナシミルクの「ベーシックバニラ アイス2リットル」が、プライムデーセールで230円引きの2750円。2Lの大容量で、乳脂肪分8.0％・卵脂肪分0.8％のアイスクリームらしいコクがしっかりあるのが魅力です。100gあたり191kcalなので満足感あるデザートに。冷蔵庫に常備すると救われます。

バニラアイスはシンプルだからこそ、味の差が出やすいところ。タカナシミルクらしい乳の風味を楽しみたい人や、家族で分けて食べたい人にぴったりです。冷凍庫に余裕があるなら、今の値引きで試すにはちょうどいいタイミングです。箱のままスプーンを入れて食べるという夢を叶えるチャンスかも。

こんな人にオススメ

✓濃厚なバニラアイスが好きな人

✓家族や来客とまとめて楽しみたい人

✓冷凍庫にご褒美デザートを常備したい人