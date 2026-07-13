【まもなく終了】iPhone Air 512GBが3万8000円オフ。これが最後のチャンスです【Amazonプライムデー2026】

Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)

通常価格19万4800円→15万6800円（20％オフ）

Amazonプライムデーは本日終了。iPhone史上最薄となる厚さ5.6mmの「iPhone Air」512GBモデルが、通常価格19万4800円から3万8000円引きの15万6800円になっています。発売からまだ1年もたっていないモデルが20％オフなので、買い替えを考えていた人は今日のうちに確認しておきたいところです。

6.5インチの最大120Hz対応ディスプレイやA19 Proチップ、48MP Fusionカメラを搭載し、Apple Intelligenceにも対応。512GBなら写真や動画を入れてもゆとりを持ちやすく、毎日持ち歩く端末として薄さと性能を両立できます。3万8000円引きで買えるのは今日まで。カートに入れたまま日付をまたがないようご注意を。

こんな人にオススメ：

✓ 薄くて軽いiPhoneを探している人

✓ 写真や動画をたっぷり保存できる容量がほしい人

✓ Apple Intelligence対応機を長く使いたい人