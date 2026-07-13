Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第281回
【今日まで】Apple Watch SE 3が3万3580円。迷うならカートの中で【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 17時05分更新
Apple Watch SE 3(GPSモデル)
通常価格3万7800円→3万3580円（11％オフ）
Amazonプライムデーは本日終了。Apple Watchの中では比較的手を出しやすいSE 3が、通常価格3万7800円から4220円引きの3万3580円になっています。初めての人も、買い替えたい人も、セール価格で選べるのは今日までです。
常時表示ディスプレイに加え、睡眠ステージや睡眠スコアの確認、心拍数の記録、高速充電など、毎日の生活で使いやすい機能をひと通り搭載しています。上位モデルほどの機能は必要ないけれど、通知や運動、睡眠管理は腕元にまとめたいという人にちょうどいい一台。セールが終わる前に、カートの中で悩んでおきたいところです。
こんな人にオススメ：
✓ 初めてApple Watchを買う人
✓ iPhoneと連携して通知や健康管理をまとめたい人
✓ 高すぎない価格で定番モデルを選びたい人
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