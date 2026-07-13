Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第280回
【急げ】AirPods Pro 3が5000円オフ。欲しかった人は今日までに！【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 16時55分更新
Apple AirPods Pro 3 MFHP4J/A
通常価格3万9800円→3万4800円（13％オフ）
Amazonプライムデーはいよいよ今日が最終日。Apple製品は大きく値下がる機会が多くないだけに、AirPods Pro 3が通常価格3万9800円から3万4800円まで5000円引きになっている今は見逃せません。セール終了後は価格が戻る可能性もあるため、買い替えや初購入を考えていた人には最後のチャンスになりそうです。
アクティブノイズキャンセリングや外音取り込み、Apple製品とのシームレスな連携など、AirPods Proならではの使い勝手は健在。セール最終日ということもあり、「もう少し様子を見る」と思っているうちに通常価格へ戻ってしまう前にチェックしておきたい1台です。
こんな人にオススメ：
✓ iPhoneやApple製品をよく使う人
✓ 通勤・通学で静かに音楽や動画を楽しみたい人
✓ AirPods Proの買い替えを考えていた人
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