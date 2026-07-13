雨も泥も怖くない！ サロモンのゴアテックスシューズ、プライムデー中に買っとこう！

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雨の日に普通のスニーカーで出かけて、靴下までしっとり。かといって長靴では大げさだし、晴れた瞬間にちょっと恥ずかしい。サロモンの「SPEEDCROSS GORE-TEX」は、前雨を防ぐGORE-TEXと、ぬかるみを捉えるゴツゴツの靴底を備え、通勤からキャンプまでガシガシ歩けます。30%OFFの14,630円で、Amazonプライムデーに登場しました。

サロモンのSPEEDCROSS GORE-TEXは、は、山道を走るために作られたトレイルランニングシューズです。そう聞くと「山なんて走らんが？」となりますが、GORE-TEXを備えているので、雨上がりの公園やぬかるんだキャンプ場でも靴の中が濡れにくい作り。

靴底には、深く尖った凹凸を並べた「Mud Contagrip」を採用。泥や柔らかい土をしっかり捉えつつ、靴底に付いた泥も落ちやすい設計です。さらに、足を包む「SensiFit」構造と、引っ張るだけで締められる「Quicklace」を搭載。玄関で靴紐と格闘する時間も、かなり短く済みます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨や泥から足元を守るGORE-TEX

防水性と通気性を備えたGORE-TEXメンブレンを採用しています。雨上がりの草むらや水を含んだ土の上でも、アッパーから水が染み込みにくく、足元の不快感を抑えられます。

ゴツゴツした靴底で、ぬかるみを捉える

Mud Contagripアウトソールには、深くシャープな突起を配置。ぬかるんだ地面や凹凸のある山道で踏ん張りやすく、泥も靴底に残りにくい設計です。

靴紐は引っ張って締めるだけ

Quicklaceは、細く丈夫なコードを一度引くだけで締められる仕組み。靴紐を結び直す手間が少なく、脱ぎ履きもスムーズ。急いで家を出たい朝にもありがたい装備です。

まとめ：濡れにくい、滑りにくい、紐も結ばなくていい！

参考価格：20,900円

現在の価格：14,630円［30%OFF］

SPEEDCROSS GORE-TEXは、雨の日に駅まで歩く人、野外フェスやキャンプへ出かける人、犬の散歩などで未舗装の道に入る人におすすめです。防水仕様で足元を守りつつ、EnergyCell+ミッドソールがクッション性も確保。いつもの服にも合わせやすい“雨の日の強いスニーカー”として使えます。

黒系のモデルなら、カーゴパンツやデニムはもちろん、通勤用の細身パンツにも合わせやすいでしょう。晴れの日にも普通に履けるので、「雨専用の靴を玄関に増やしたくない」という人にも扱いやすい一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。