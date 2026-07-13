太田、撃つな！ まず買え！ 『パトレイバー NEW OVA』BOXが1万783円引き【Amazonプライムデー2026】

機動警察パトレイバー NEW OVA BD-BOX [Blu-ray]

通常価格2万8080円→1万7297円（38％オフ）

2026年5月からシリーズ完全新作となる劇場アニメ『機動警察パトレイバー EZY』の公開が始まり、パトレイバー熱が再び高まっている昨今。TVシリーズの流れを受け継ぐ『機動警察パトレイバー NEW OVA』のBlu-ray BOXが通常価格2万8080円から1万783円引きの1万7297円でセール中です。

全16話をBlu-ray3枚に収録し、冨永みーなさん、古川登志夫さん、大林隆介さん、榊原良子さん、池水通洋さんら、おなじみのキャストが集結。TVシリーズでは描ききれなかった日常や事件が丁寧に描かれており、新作『EZY』をきっかけにシリーズをさかのぼるなら外せない一本です。イングラムが活躍する、あの空気感をじっくり味わえます。

こんな人にオススメ

✓新作『機動警察パトレイバー EZY』をきっかけに過去作も見たい人

✓『NEW OVA』をBlu-rayでまとめて楽しみたい人

✓パトレイバーシリーズをコレクションしたい人