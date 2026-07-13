Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第279回
太田、撃つな！ まず買え！ 『パトレイバー NEW OVA』BOXが1万783円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 16時50分更新
機動警察パトレイバー NEW OVA BD-BOX [Blu-ray]
通常価格2万8080円→1万7297円（38％オフ）
2026年5月からシリーズ完全新作となる劇場アニメ『機動警察パトレイバー EZY』の公開が始まり、パトレイバー熱が再び高まっている昨今。TVシリーズの流れを受け継ぐ『機動警察パトレイバー NEW OVA』のBlu-ray BOXが通常価格2万8080円から1万783円引きの1万7297円でセール中です。
全16話をBlu-ray3枚に収録し、冨永みーなさん、古川登志夫さん、大林隆介さん、榊原良子さん、池水通洋さんら、おなじみのキャストが集結。TVシリーズでは描ききれなかった日常や事件が丁寧に描かれており、新作『EZY』をきっかけにシリーズをさかのぼるなら外せない一本です。イングラムが活躍する、あの空気感をじっくり味わえます。
こんな人にオススメ
✓新作『機動警察パトレイバー EZY』をきっかけに過去作も見たい人
✓『NEW OVA』をBlu-rayでまとめて楽しみたい人
✓パトレイバーシリーズをコレクションしたい人
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