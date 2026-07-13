大友克洋の新作が動き出した今こそ見たい。『AKIRA』4Kリマスターが6640円【Amazonプライムデー2026】

AKIRA 4Kリマスターセット (4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc) (特装限定版)

通常価格10780円→6640円（38％オフ）

5月11日、大友克洋さんが新アニメスタジオ「OVAL GEAR」を設立し、新作アニメの制作が進行中であることが発表されました。そんなタイミングであらためて注目が集まるのは、やはり1988年公開の名作「AKIRA」。高精細な映像で楽しめる4Kリマスターセットがいま、通常価格1万780円から4140円引きの6640円になっています。

4K UHD版には、山城祥二さんが手がけた192kHz／24bitの5.1ch音声を収録。特典ディスクには制作資料や劇場予告、絵コンテ集なども収められ、ブックレットも付属します。ネオ東京の圧倒的な映像美と芸能山城組の音楽を、今の視聴環境でじっくり味わいたい人にぴったりの保存版です。

こんな人にオススメ

✓『AKIRA』を4K映像と高音質で見直したい人

✓本編だけでなく音響や制作資料も楽しみたい人

✓特典ディスクやブックレット付きの限定版を残したい人