Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第278回
大友克洋の新作が動き出した今こそ見たい。『AKIRA』4Kリマスターが6640円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 16時45分更新
AKIRA 4Kリマスターセット (4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc) (特装限定版)
通常価格10780円→6640円（38％オフ）
5月11日、大友克洋さんが新アニメスタジオ「OVAL GEAR」を設立し、新作アニメの制作が進行中であることが発表されました。そんなタイミングであらためて注目が集まるのは、やはり1988年公開の名作「AKIRA」。高精細な映像で楽しめる4Kリマスターセットがいま、通常価格1万780円から4140円引きの6640円になっています。
4K UHD版には、山城祥二さんが手がけた192kHz／24bitの5.1ch音声を収録。特典ディスクには制作資料や劇場予告、絵コンテ集なども収められ、ブックレットも付属します。ネオ東京の圧倒的な映像美と芸能山城組の音楽を、今の視聴環境でじっくり味わいたい人にぴったりの保存版です。
こんな人にオススメ
✓『AKIRA』を4K映像と高音質で見直したい人
✓本編だけでなく音響や制作資料も楽しみたい人
✓特典ディスクやブックレット付きの限定版を残したい人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第286回
デジタル冷凍庫に鈍器を常備 井村屋「あずきバー」48本が1本約67円【Amazonプライムデー2026】
-
第285回
デジタル冷凍庫のデザート偏差値が上がる 「BRULEE」6個入りが30％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第284回
デジタル大抵のことはPARMで乗り切れる 24本入りが622円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第283回
デジタル箱で食べる夢、叶えちゃう…？ タカナシの2Lバニラアイスがセール中【Amazonプライムデー2026】
-
第282回
デジタル【まもなく終了】iPhone Air 512GBが3万8000円オフ。これが最後のチャンスです【Amazonプライムデー2026】
-
第281回
デジタル【今日まで】Apple Watch SE 3が3万3580円。迷うならカートの中で【Amazonプライムデー2026】
-
第280回
デジタル【急げ】AirPods Pro 3が5000円オフ。欲しかった人は今日までに！【Amazonプライムデー2026】
-
第279回
デジタル太田、撃つな！ まず買え！ 『パトレイバー NEW OVA』BOXが1万783円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第277回
デジタル攻殻機動隊、観るならここから。『STAND ALONE COMPLEX』全26話BOXが2万7720円【Amazonプライムデー2026】
-
第276回
デジタルベトナムで鳴らした俺たちが45％オフ 『特攻野郎Aチーム』全シーズンBOXが1万1435円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ