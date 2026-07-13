Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第277回
攻殻機動隊、観るならここから。『STAND ALONE COMPLEX』全26話BOXが2万7720円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 16時40分更新
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Blu-ray Disc BOX:SPECIAL EDITION (特装限定版)
通常価格4万4000円→2万7720円（37％オフ）
2026年7月から完全新作TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の放送・配信が始まり、歴代シリーズを見返す人が増えています。そんなタイミングで、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』のBlu-ray BOXが通常価格4万4000円から2万7720円にセール中。神山健治監督によるTVシリーズ全26話を収録した7枚組の特装限定版です。
「笑い男事件」を軸にしたストーリーは、今見ても色あせない完成度。映像特典も収録され、日本語・英語音声や字幕にも対応しているので、新作TVシリーズをきっかけに攻殻機動隊の世界へ入った人にもぴったりです。シリーズの原点となるTV版を手元に残すなら、このセールは見逃せません。
こんな人にオススメ
✓新作TVアニメをきっかけに歴代シリーズも見たい人
✓『STAND ALONE COMPLEX』を高画質でまとめて楽しみたい人
✓攻殻機動隊シリーズをコレクションしたい人
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