ベトナムで鳴らした俺たちが45％オフ　『特攻野郎Aチーム』全シーズンBOXが1万1435円【Amazonプライムデー2026】

特攻野郎Aチーム コンプリート DVD BOX

通常価格2万790円→1万1435円（45％オフ）

1980年代を代表する痛快アクションドラマ『特攻野郎Aチーム』の全シーズンを収録したコンプリートDVD BOXが、通常価格2万790円から9355円引きの1万1435円に。ジョージ・ペパード、ダーク・ベネディクト、ドワイト・シュルツ、ミスター・Tら、おなじみAチームの活躍をたっぷり楽しめます。

全31枚、約77時間59分という、一度買えばしばらく海外ドラマに困らないボリューム。日本語と英語のモノラル音声、日本語字幕と吹き替え用字幕に対応し、テレビ放送時にカットされた場面を含むエピソードも収録されています。

こんな人にオススメ

✓『特攻野郎Aチーム』を全シーズン通して見直したい人

✓日本語吹き替えで懐かしい海外ドラマを楽しみたい人

✓長く遊べるコンプリートDVD BOXを探している人