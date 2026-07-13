Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第276回
ベトナムで鳴らした俺たちが45％オフ 『特攻野郎Aチーム』全シーズンBOXが1万1435円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 16時35分更新
特攻野郎Aチーム コンプリート DVD BOX
通常価格2万790円→1万1435円（45％オフ）
1980年代を代表する痛快アクションドラマ『特攻野郎Aチーム』の全シーズンを収録したコンプリートDVD BOXが、通常価格2万790円から9355円引きの1万1435円に。ジョージ・ペパード、ダーク・ベネディクト、ドワイト・シュルツ、ミスター・Tら、おなじみAチームの活躍をたっぷり楽しめます。
全31枚、約77時間59分という、一度買えばしばらく海外ドラマに困らないボリューム。日本語と英語のモノラル音声、日本語字幕と吹き替え用字幕に対応し、テレビ放送時にカットされた場面を含むエピソードも収録されています。
こんな人にオススメ
✓『特攻野郎Aチーム』を全シーズン通して見直したい人
✓日本語吹き替えで懐かしい海外ドラマを楽しみたい人
✓長く遊べるコンプリートDVD BOXを探している人
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