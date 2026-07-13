新作もいい、だが押井守版も観てくれ　『攻殻機動隊』4K版が6640円【Amazonプライムデー2026】

GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスターセット (4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 2枚組)

通常価格1万780円→6640円（38％オフ）

新作TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の放送が始まった今、押井守監督版という“原点”を見直すためにちょうどいいセールがありました。1995年公開作の4Kリマスターセットが、通常価格1万780円から4140円引きの6640円です。

4K UHD版は2160p、Blu-ray版は1080pで収録され、どちらも日本語・英語字幕に対応。劇場特報などの映像特典や、沖浦啓之さん描き下ろしのジャケットも楽しめます。新作TVシリーズから攻殻機動隊に興味を持った人も、まずはこの映画で草薙素子と人形使いの物語に触れておくと、シリーズの奥行きがさらに見えてきそうです。

こんな人にオススメ

✓新作TVアニメをきっかけにシリーズの原点を見たい人

✓押井守版『攻殻機動隊』を4K映像で見直したい人

✓4K UHDと通常のBlu-rayを手元に残したい人