Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第275回
新作もいい、だが押井守版も観てくれ 『攻殻機動隊』4K版が6640円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 16時30分更新
GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスターセット (4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 2枚組)
通常価格1万780円→6640円（38％オフ）
新作TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の放送が始まった今、押井守監督版という“原点”を見直すためにちょうどいいセールがありました。1995年公開作の4Kリマスターセットが、通常価格1万780円から4140円引きの6640円です。
4K UHD版は2160p、Blu-ray版は1080pで収録され、どちらも日本語・英語字幕に対応。劇場特報などの映像特典や、沖浦啓之さん描き下ろしのジャケットも楽しめます。新作TVシリーズから攻殻機動隊に興味を持った人も、まずはこの映画で草薙素子と人形使いの物語に触れておくと、シリーズの奥行きがさらに見えてきそうです。
こんな人にオススメ
✓新作TVアニメをきっかけにシリーズの原点を見たい人
✓押井守版『攻殻機動隊』を4K映像で見直したい人
✓4K UHDと通常のBlu-rayを手元に残したい人
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