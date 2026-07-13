怪異より睡眠時間が消えそう　「物語シリーズ」全42話BOXが1万3249円引き【Amazonプライムデー2026】

物語シリーズ ファイナルシーズン Blu-ray Disc BOX(完全生産限定版) [Blu-ray]

通常価格4万3560円→3万311円（30％オフ）

『憑物語』『暦物語』『終物語』『続・終物語』のファイナルシーズン全4作品を収録したBlu-ray BOXが、通常価格4万3560円から1万3249円引きの3万311円に。全42話に『終物語』の総集編2本も加えた8枚組で、阿良々木暦の高校生活を締めくくる物語をまとめて追えます。

渡辺明夫さん描き下ろしのBOXに加え、西尾維新さん書き下ろしのキャラクターコメンタリーを全話収録。ノンクレジットのオープニング・エンディングやプロモーション映像も楽しめます。本編だけでも約884分あり、3連休から見始めると怪異よりも睡眠時間が消えそうなボリュームです。

こんな人にオススメ

✓ファイナルシーズン4作品をまとめて見直したい人

✓キャラクターコメンタリーまでじっくり楽しみたい人

✓描き下ろしBOX付きの完全生産限定版を残したい人