公安9課、再履修の時間です。『攻殻機動隊 2nd GIG』BOXが37％オフ【Amazonプライムデー2026】

攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG Blu-ray Disc BOX:SPECIAL EDITION (特装限定版)

通常価格4万4000円→27720円（37％オフ）

2026年7月から完全新作TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の放送・配信が始まり、シリーズに再び注目が集まっています。このタイミングで、『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』のBlu-ray BOXが通常価格4万4000円から2万7720円にセール中。神山健治監督が手がけた全26話に加え、映像特典などを収録した7枚組の特装限定版で、シリーズを代表する名作をまとめて楽しめます。

新作をきっかけに攻殻機動隊の世界へ入った人はもちろん、久しぶりにシリーズを見返したい人にもぴったり。笑い男事件の後を描く「個別の11人」編は、政治や社会を絡めたストーリーが今見ても色あせません。新シリーズと見比べながら楽しめるこの機会に、手元に置いておきたいBOXです。

こんな人にオススメ

✓新作アニメをきっかけに歴代シリーズも見たい人

✓『S.A.C. 2nd GIG』を高画質でまとめて楽しみたい人

✓攻殻機動隊シリーズをコレクションしたい人