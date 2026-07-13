これが文化というものか　マクロス劇場版4Kリマスターが38％オフ【Amazonタイムセール】

超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか 4Kリマスターセット(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc) (特装限定版)

通常価格9900円→6098円（38％オフ）

1984年公開の劇場版を、35mmネガフィルムから再スキャンして4Kリマスター化した特装限定版です。通常価格9900円から3802円引きの6098円。シリーズ初の4K ULTRA HD Blu-rayに通常のBlu-rayも付属するため、対応する再生環境がなくても作品を楽しめます。

本編は「1984年劇場公開時フォーマット」と「2016年完全版フォーマット」の2種類を収録。美樹本晴彦さん描き下ろしの収納BOXや、新規インタビューを掲載した24ページのブックレット、映像特典「天使の絵の具」も付属します。戦闘、歌、三角関係まで、マクロスらしさを一箱に詰め込んだ保存版です。

こんな人にオススメ

✓『愛・おぼえていますか』を4K映像で見直したい人

✓劇場公開版と完全版の両方を楽しみたい人

✓描き下ろしBOXやブックレットも手元に残したい人