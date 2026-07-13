Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第271回
1984年の富野由悠季作品が鮮明に。『重戦機エルガイム』思い切ってBOX買うなら今【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 16時10分更新
重戦機エルガイム ドリーマーズ Blu-ray BOX （期間限定生産）
通常価格7万4800円→4万7872円（36％オフ）
富野由悠季原作・総監督の『重戦機エルガイム』を、40周年記念で初Blu-ray化した期間限定生産BOXが、通常価格7万4800円から2万6928円引きの4万7872円になっています。マスターネガスキャンによるHDリマスター版で、1984年の作品をこれまでより鮮明な映像で見直せるのが大きな魅力です。
TVシリーズ全54話に加え、TV編集版2話とOVA3話をBlu-ray10枚に収録。さらにBGM集などの特典CD6枚、60ページの作品解説書、永野護さん描き下ろしイラストを使ったBOXも付属します。映像だけでなく音楽や資料までまとめて楽しめるので、棚に置く場所を先に確保したくなる16枚組です。
こんな人にオススメ
✓『エルガイム』のTVシリーズとOVAをまとめて見直したい人
✓HDリマスター映像やBGM集をじっくり楽しみたい人
✓富野由悠季・永野護作品をコレクションしたい人
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