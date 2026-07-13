週末向けにどうぞ。『F1／エフワン』4K UHD＋Blu-rayが50％オフ【Amazonプライムデー2026】

映画『F1®／エフワン』 ４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット [Blu-ray]

通常価格7590円→3795円（50％オフ）

ブラッド・ピット主演、映画『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コシンスキー監督によるレース映画が、参考価格7590円から3795円の半額に。4K UHDとブルーレイを収録した2枚組で、上映時間は約2時間35分。

F1のスピード感やエンジン音まで、できるだけ良い映像と音で味わいたい人にオススメ。週末向けに買ったつもりが、届いた日の夜に再生してしまいそうな一本です。

こんな人にオススメ

✓ブラッド・ピット主演のレース映画を手元に残したい人

✓4K映像でマシンの疾走感や細かな映像表現を楽しみたい人

✓4K UHDとブルーレイの両方を使い分けたい人