Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第270回
週末向けにどうぞ。『F1／エフワン』4K UHD＋Blu-rayが50％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 16時05分更新
映画『F1®／エフワン』 ４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット [Blu-ray]
通常価格7590円→3795円（50％オフ）
ブラッド・ピット主演、映画『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コシンスキー監督によるレース映画が、参考価格7590円から3795円の半額に。4K UHDとブルーレイを収録した2枚組で、上映時間は約2時間35分。
F1のスピード感やエンジン音まで、できるだけ良い映像と音で味わいたい人にオススメ。週末向けに買ったつもりが、届いた日の夜に再生してしまいそうな一本です。
こんな人にオススメ
✓ブラッド・ピット主演のレース映画を手元に残したい人
✓4K映像でマシンの疾走感や細かな映像表現を楽しみたい人
✓4K UHDとブルーレイの両方を使い分けたい人
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