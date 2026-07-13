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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第95回

「Fire TV Stick HD」が46％オフと激安！ スリム化＆電源アダプター不要で買い替えも◎

2026年07月13日 16時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「Fire TV Stick HD」をチェック！
 

定番の商品が激安！
「Fire TV Stick HD」

　Fire TV Stick HDは、Amazonの販売するストリーミングメディアプレーヤー。いまならプライムデーセールで、3780円（46％オフ）の販売となります（7月13日現在）。普段は30％オフなことが多いので激安です！

　テレビ（モニター）とインターネット接続があれば、自宅でも旅行先でも観たい作品を楽しめるお手軽さがウリ。テレビ放送契約は必要ありません。HDMI端子に挿して電源を入れ、Wi-FiとAmazonアカウントの設定をするだけで使えます。

　YouTubeやTVerといった無料アプリから、Prime Video、Netflix、U-NEXT、ディズニープラスなどの有料サービスにも対応しています。

「Fire TV Stick HD」の特徴

最新モデルは細い！

　2026年の最新モデルは2024年モデルと比べて本体が細くスリムになり、ほかのHDMIポートを潰さず使えるようになりました。使い勝手の面でとても大きな変更点です（2024年：幅30mm／2026年：幅21.1mm）。

テレビからの給電でスマートに

　本モデルではテレビのUSBポートから給電する形式になり、コンセントからの給電が不要に。テレビ裏の配線がスッキリするとともに、電源アダプターを持ち歩く必要がなくなりました。

操作感がサクサク快適に

　最新モデルはOSが変更され、ホーム画面のUIも変化しています。映画、テレビに加えてアニメのタブが追加され、コンテンツを探すのがラクになりました。

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まとめ：今こそ始めようFire TV

　おすすめしたいのは、「大きな画面で映像コンテンツを観たい人」です。スマホやタブレットもいいですが、映画やアニメはやっぱり大きな画面で楽しみたいもの。

　初めて買うなら間違いなくおすすめ。今こそ「Fire TV体験」を始めてほしいですね。そして旧モデルを使っている人も、スリム化・コンセント不要・モタつき改善とさまざまな点で“進化”しているので、激安のこの機会に買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。

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