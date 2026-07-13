Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第95回
「Fire TV Stick HD」が46％オフと激安！ スリム化＆電源アダプター不要で買い替えも◎
2026年07月13日 16時00分更新
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定番の商品が激安！
「Fire TV Stick HD」
Fire TV Stick HDは、Amazonの販売するストリーミングメディアプレーヤー。いまならプライムデーセールで、3780円（46％オフ）の販売となります（7月13日現在）。普段は30％オフなことが多いので激安です！
テレビ（モニター）とインターネット接続があれば、自宅でも旅行先でも観たい作品を楽しめるお手軽さがウリ。テレビ放送契約は必要ありません。HDMI端子に挿して電源を入れ、Wi-FiとAmazonアカウントの設定をするだけで使えます。
YouTubeやTVerといった無料アプリから、Prime Video、Netflix、U-NEXT、ディズニープラスなどの有料サービスにも対応しています。
「Fire TV Stick HD」の特徴
最新モデルは細い！
2026年の最新モデルは2024年モデルと比べて本体が細くスリムになり、ほかのHDMIポートを潰さず使えるようになりました。使い勝手の面でとても大きな変更点です（2024年：幅30mm／2026年：幅21.1mm）。
テレビからの給電でスマートに
本モデルではテレビのUSBポートから給電する形式になり、コンセントからの給電が不要に。テレビ裏の配線がスッキリするとともに、電源アダプターを持ち歩く必要がなくなりました。
操作感がサクサク快適に
最新モデルはOSが変更され、ホーム画面のUIも変化しています。映画、テレビに加えてアニメのタブが追加され、コンテンツを探すのがラクになりました。
まとめ：今こそ始めようFire TV
おすすめしたいのは、「大きな画面で映像コンテンツを観たい人」です。スマホやタブレットもいいですが、映画やアニメはやっぱり大きな画面で楽しみたいもの。
初めて買うなら間違いなくおすすめ。今こそ「Fire TV体験」を始めてほしいですね。そして旧モデルを使っている人も、スリム化・コンセント不要・モタつき改善とさまざまな点で“進化”しているので、激安のこの機会に買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。
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