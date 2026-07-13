安いぞ〜！ ASUSのCore 7 350搭載大画面・オフィス付きノートPCが、プライムデーで17万円台だ！
2026年07月13日 17時00分更新
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最新CPU搭載のオフィス付きモデルも安い！
最新のインテルCPU搭載モデルが、マイクロソフトオフィス付きでこの価格！ ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15 X1504MA」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きになっています。15%オフで、価格はなんと17万800円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。
参考価格：199,800円
現在の価格：170,800円［15％OFF］
Vivobook 15 X1504MAの特徴
■Wildcat Lake世代のCPUを搭載！
インテルの最新世代プロセッサー「Wildcat Lake」アーキテクチャーの「Core 7 350」を搭載。頼もしい処理性能で、いつもの作業をサクサクとこなしてくれます。標準で16GBメモリー、512GB SSDで、余裕ある構成！ ウェブ閲覧、資料作成、映像鑑賞など、幅広い用途に柔軟に対応できます！
■Microsoft 365 Personalを搭載！
Microsoft 365 Personal（24か月版）を同梱し、買ったその日から、文書作成ソフト・Wordや、表計算ソフト・Excelなどがすぐに使えます！ 改めて買ったり、契約する手間がないのはうれしいところ！
■49分で60%の急速充電！
急速充電機能に対応。およそ49分で、60%まで充電することが可能です！ さらに充電容量をMAX80%に設定することで、バッテリーの劣化を抑えるバッテリーマネジメント機能により、長く愛用できる！
使いやすいノートPCを、オフィス付きで買おう！
17万円台という大変お買い得な価格で、最新CPU搭載の15.6型ノートPCが、Microsoft 365 Personal付きで手に入るこの機会を見逃さないように！ 映像編集や映画鑑賞に加えて、Microsoft 365 Personalで日常の仕事も効率的にこなしてくれるはず！
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