プライムデー終了間近、Surface Pro（第11世代）純正2点セットが15％オフで207,464円

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【Amazonプライムセール】Surface Pro（第11世代）純正2点セットをチェック！

マイクロソフト公式ストア限定の「Surface Pro（第11世代）純正2点セット」がAmazonプライムデー対象。過去価格243,500円のところ、15％オフの207,464円で販売中。

本日までのプライムデーでは、Surface Pro本体だけでなく、ペン収納付きのSurface Pro キーボード（スリムペン付き）が付属するセットも対象となっている。普段は本体を中心に検討している人も、この機会ならキーボードやペンを含めた構成まで視野に入れたい。

①純正キーボードならではの操作性

Surface Pro本体に加え、ペン収納付きのSurface Pro キーボード（スリムペン付き）が付属。大型ガラス製タッチパッドやCopilotキーを採用し、Surface Proと組み合わせて使える純正キーボードとなっている。

②45TOPS NPUを備えたCopilot+ PC

Snapdragon X Plusプロセッサと45TOPSのQualcomm Hexagon NPUを採用したCopilot+ PC。AIでパワーアップしたCopilotエクスペリエンスに加え、Windows Studio エフェクトなどの機能を備える。

③120Hz対応ディスプレイと映像・音響機能

13インチPixelSense Flowタッチスクリーンは2880×1920ドット表示、最大120Hzリフレッシュレート、Dolby Vision IQに対応。クアッドHDフロントSurface Studioカメラや10MPリアカメラ、Dolby Atmos対応2Wステレオスピーカーも備える。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus

【メモリ】16GB

【ストレージ】256GB SSD

【ディスプレー】13インチ PixelSense Flow（2880×1920ドット、最大120Hz）

【その他】Surface Pro キーボード（ペン収納付き・スリムペン付き）、Copilot+ PC