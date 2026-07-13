アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第51回
ごはんさえあれば勝ち！ 松屋「牛めしの具」30食セットがプライムデーで大幅値下げ
2026年07月13日 19時00分更新
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「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）30食」が
Amazonプライムデーに登場！
「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）30食」は、電子レンジや湯煎で手軽に調理できる冷凍食品です。
現在開催中のAmazonプライムデーでは、参考価格8,980円から28％オフの6,480円で販売されています。1食あたりの価格は約216円です。
「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）」の特徴
Amazon商品ページより
「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）」は、松屋の店舗で提供する牛めしをイメージした冷凍食品です。出来立ての「牛めしの具」を急速冷凍し、おいしさを保ったまま家庭で楽しめるとしています。
甘味料・保存料を使用せず、うまみアミノ酸の含有量が多いとされるアメリカ産牛肉を5割以上使用しています。牛肉に合わせて厳選した玉ねぎと、秘伝のプレミアムダレを組み合わせた商品です。
薄型パックを採用しているため冷凍庫で保管しやすく、電子レンジでは600Wで約3分、湯煎では約5分で調理できます。
まとめ：Amazonプライムデーでまとめ買いするチャンス！
本日終了のAmazonプライムデーにて「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）30食」が28％オフで購入できます。冷凍庫にストックしておけば、忙しい日の食事や夜食など、さまざまなシーンで活用できる商品となっています。
1食あたり約216円とまとめ買いしやすい価格になっているので、この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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