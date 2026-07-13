ごはんさえあれば勝ち！ 松屋「牛めしの具」30食セットがプライムデーで大幅値下げ

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「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）30食」が

Amazonプライムデーに登場！

「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）30食」は、電子レンジや湯煎で手軽に調理できる冷凍食品です。

現在開催中のAmazonプライムデーでは、参考価格8,980円から28％オフの6,480円で販売されています。1食あたりの価格は約216円です。

「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）」は、松屋の店舗で提供する牛めしをイメージした冷凍食品です。出来立ての「牛めしの具」を急速冷凍し、おいしさを保ったまま家庭で楽しめるとしています。

甘味料・保存料を使用せず、うまみアミノ酸の含有量が多いとされるアメリカ産牛肉を5割以上使用しています。牛肉に合わせて厳選した玉ねぎと、秘伝のプレミアムダレを組み合わせた商品です。

薄型パックを採用しているため冷凍庫で保管しやすく、電子レンジでは600Wで約3分、湯煎では約5分で調理できます。

まとめ：Amazonプライムデーでまとめ買いするチャンス！

本日終了のAmazonプライムデーにて「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）30食」が28％オフで購入できます。冷凍庫にストックしておけば、忙しい日の食事や夜食など、さまざまなシーンで活用できる商品となっています。

1食あたり約216円とまとめ買いしやすい価格になっているので、この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。