あの“泡が出る缶”を箱買いだ！「スーパードライ 生ジョッキ缶」が10％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×24本」がAmazonプライムデーセールに登場！

「スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×24本」は、缶ビールでありながら、お店の生ジョッキのような飲用体験を目指したビールです。

現在開催中のAmazonプライムデーセールでは、参考価格4,873円から10％オフの4,398円で販売されています。1本あたりの価格は約183円です。

「スーパードライ 生ジョッキ缶」の特徴

Amazon商品ページより

「スーパードライ 生ジョッキ缶」は、飲んだ瞬間の「飲みごたえ」と瞬時に感じる「キレのよさ」が特徴とされるスーパードライで、缶ビールでありながら、お店の生ジョッキのような飲用体験を楽しめるとしています。

泡立ちがアップし、生ビールのような味わいをゴクゴク楽しめるとうたいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：Amazonプライムデーでお得にストックするチャンス！

毎日の晩酌用や家族で楽しめる「スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×24本」をまとめ買いするなら、現在開催中のAmazonプライムデーは見逃せないタイミング。

参考価格より10％オフで購入でき、1本あたり約183円と手に取りやすい価格になっています。

Amazonプライムデーは、本日で終了となります。この機会に、ストック用として購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。