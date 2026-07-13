Amazonセール情報大紹介！ 第2051回
レコードを「挟む」大人気プレイヤー、「サウンドバーガー」セットがセール対象
2026年07月13日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】オーディオテクニカ「サウンドバーガー（AT-SB727）」＆専用ケース「AT-SBC1」をチェック！
オーディオテクニカの「サウンドバーガー（AT-SB727）」と専用ケース「AT-SBC1」のセットがAmazonプライムセール対象。セット参考価格32,340円のところ、17％オフの27,000円で販売中。
一般的なレコードプレーヤーのイメージとは異なり、好きな場所へ持ち運び、ワイヤレスでレコードを再生できるという使い方を提案するのが「サウンドバーガー（AT-SB727）」。レコードを本体で挟んで再生する独特のスタイルを採用。今回は専用ケース「AT-SBC1」が付属したセットがセール対象。レコードプレーヤーにも「普通とは違う1台」を求めるなら、気になるセットになりそうだ。
①ワイヤレスだからレコードをもっと気軽に
ワイヤレスのアクティブスピーカーやヘッドホンと接続すれば、レコードを挟むだけで再生できる。本体から直接音は出ないため、Bluetooth機器やRCA端子を備えたステレオシステムへ接続して使用。初回のペアリング後は、電源ボタンを押すだけで自動接続できる。
②USB充電で好きな場所へ持ち出せる
乾電池不要のUSB Type-C充電式を採用し、フル充電で約12時間の連続再生に対応。昼は外出先、夜は自宅など、好きな場所でレコードを楽しめる。充電用USB電源アダプターは付属せず、パソコンやUSB電源アダプターから充電する。
③専用ケースに入れたまま再生・充電できる
付属の専用ハードケースは、本体を傷やほこり、積み重ねによる収納時の負荷から保護。ハンドル付きで持ち運びやすく、ケースに入れたまま再生や充電も行える。アクセサリー収納ポケットも備え、ケーブル類をまとめて収納できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2053回
ゲーム・ホビー雨も泥も怖くない！ サロモンのゴアテックスシューズ、プライムデー中に買っとこう！
-
第2052回
トピックスプライムデー終了間近、Surface Pro（第11世代）純正2点セットが15％オフで207,464円
-
第2050回
トピックス充電、しばらく忘れても大丈夫！ 13日間使えるGPSスマートウォッチが9,980円
-
第2049回
トピックスRTX 5060を持ち歩くならこれ。約1.95kgのASUSノートPC「Gaming V16」が209,800円
-
第2048回
トピックス「仕事→休憩→仕事」を1脚で。EastForce「ErgoSiesta」がプライムデーセール中
-
第2047回
トピックスRX 9070 XT搭載ゲーミングPCがプライムデーで5万円引き！ マウスコンピューター「G TUNE」が特価
-
第2047回
トピックス【本日最終】品切れから復活！ ThinkPad X1 Carbon Gen9が59,800円、プライムデーでラストチャンスか
-
第2046回
トピックス【プライムデー最終日】1万円を切ったソニーのノイキャン完全ワイヤレス「WF-C700N」が8,500円
-
第2046回
トピックス軽っ！ 999gの「LG gram 14」が27％オフ。Core i5・16GB搭載ノートPCが13万円台だ！
-
第2045回
トピックスLenovoが半額近くまで値下がり中!? 15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円【プライムデー明日まで】
- この連載の一覧へ