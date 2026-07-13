レコードを「挟む」大人気プレイヤー、「サウンドバーガー」セットがセール対象

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【Amazonタイムセール】オーディオテクニカ「サウンドバーガー（AT-SB727）」＆専用ケース「AT-SBC1」をチェック！

オーディオテクニカの「サウンドバーガー（AT-SB727）」と専用ケース「AT-SBC1」のセットがAmazonプライムセール対象。セット参考価格32,340円のところ、17％オフの27,000円で販売中。

一般的なレコードプレーヤーのイメージとは異なり、好きな場所へ持ち運び、ワイヤレスでレコードを再生できるという使い方を提案するのが「サウンドバーガー（AT-SB727）」。レコードを本体で挟んで再生する独特のスタイルを採用。今回は専用ケース「AT-SBC1」が付属したセットがセール対象。レコードプレーヤーにも「普通とは違う1台」を求めるなら、気になるセットになりそうだ。

①ワイヤレスだからレコードをもっと気軽に

ワイヤレスのアクティブスピーカーやヘッドホンと接続すれば、レコードを挟むだけで再生できる。本体から直接音は出ないため、Bluetooth機器やRCA端子を備えたステレオシステムへ接続して使用。初回のペアリング後は、電源ボタンを押すだけで自動接続できる。

②USB充電で好きな場所へ持ち出せる

乾電池不要のUSB Type-C充電式を採用し、フル充電で約12時間の連続再生に対応。昼は外出先、夜は自宅など、好きな場所でレコードを楽しめる。充電用USB電源アダプターは付属せず、パソコンやUSB電源アダプターから充電する。

③専用ケースに入れたまま再生・充電できる

付属の専用ハードケースは、本体を傷やほこり、積み重ねによる収納時の負荷から保護。ハンドル付きで持ち運びやすく、ケースに入れたまま再生や充電も行える。アクセサリー収納ポケットも備え、ケーブル類をまとめて収納できる。