Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第269回
ヒャッハー！ 『ボーダーランズ4』デラックス版が半額だぜーっ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 16時00分更新
2K Games ボーダーランズ 4 デラックス・エディション
通常価格1万3860円→6930円（50％オフ）
大量の武器を集めながら派手な銃撃戦を楽しめるルーターシューター「ボーダーランズ 4」のデラックス・エディションが、通常価格1万3860円から6930円引きのセール中。独裁者タイムキーパーが支配する惑星カイロスを舞台に、4人のヴォルト・ハンターから操作キャラクターを選び、射撃と固有スキルを組み合わせて敵を倒していきます。
デラックス・エディションにはゲーム本編に加え、新たなエリアやミッション、ボス、装備などを追加する「バウンティパック・バンドル」と武器スキンが付属。最大4人のオンライン協力プレイに対応し、グラップリングや滑空などを使って広いフィールドを移動できます。半額の今のうちにぜひデビューを。
こんな人にオススメ
✓大量の武器を集めるハクスラと派手な銃撃戦が好きな人
✓フレンドと最大4人で協力プレイを楽しみたい人
✓本編と追加ミッションをまとめて半額で手に入れたい人
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