シリーズ屈指の人気作が79％オフ！『テイルズ オブ ヴェスペリア』決定版が1300円台【Amazonプライムデー2026】

バンダイナムコエンターテインメント [Steam] Tales of Vesperia: Definitive Edition

通常価格6270円→1317円（79％オフ）

『テイルズ オブ』シリーズの中でも根強い人気を持つ「テイルズ オブ ヴェスペリア」の決定版が、通常価格6270円から4953円引きの1317円。元騎士の青年ユーリを主人公に、それぞれ異なる正義を抱えた仲間たちが旅をする王道RPGです。Steamレビューは「非常に好評」。魅力的なキャラクターや物語、リアルタイムバトルが支持されています。

Definitive Editionではグラフィックを高解像度化し、オリジナルのXbox 360版には登場しなかったプレイアブルキャラクターや追加シナリオ、多数の衣装コンテンツも収録。敵との間合いや技の連携を考えながら戦うアクション性の高いバトルを楽しめます。テイルズ オブシリーズ経験者はもちろん、評価の高い長編JRPGを探している人にもオススメです。

こんな人にオススメ

✓信念のぶつかり合いを描く王道ストーリーが好きな人

✓仲間と技をつなぐリアルタイムバトルを楽しみたい人

✓シリーズの人気作を追加要素込みでお得に遊びたい人