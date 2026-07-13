Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第267回
名作JRPG2本入りで4280円！ 「バテン・カイトス I＆II」が35％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 15時50分更新
バンダイナムコエンターテインメント バテン・カイトス I & II HD Remaster
通常価格6578円→4280円（35％オフ）
ゲームキューブで発売された名作RPG「バテン・カイトス」2作品をまとめたSteam版が、通常価格6578円から2298円引きの4280円。空に浮かぶ大陸を巡る物語と、アイテムや武器を封じ込めたカード「マグナス」を使う独自のバトルシステムが特徴です。Steamでも約8割が好評で、個性的な世界観や音楽、カードを組み合わせる戦闘が支持されています。
「終わらない翼と失われた海」と、前日譚「始まりの翼と神々の嗣子」の2作を収録。グラフィックのHD化に加え、ゲーム速度や戦闘速度の変更、敵との遭遇を避ける機能、オートバトルなども用意され、原作より遊びやすくなっています。昔遊んだ人が物語を追い直すのはもちろん、少し変わった戦闘を楽しめる長編JRPGを探している人にもオススメ。
こんな人にオススメ
✓カードの組み合わせを考える独自のバトルが好きな人
✓空に浮かぶ大陸を巡る幻想的な世界観に惹かれる人
✓名作JRPG2本をSteamでまとめて遊びたい人
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