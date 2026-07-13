Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第266回
「あと1ターン」が止まらない。最新版「シヴィライゼーション VII」が半額の4400円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 15時45分更新
2K Games シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII
通常価格8800円→4400円（50％オフ）
国家を築き、技術や文化を発展させながら歴史を作る4Xストラテジー「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」が、通常価格8800円から4400円引き。都市建設や研究、外交、戦争をターン制で進めるシリーズ最新作で、プレイヤーの選択によって文明の発展や世界の勢力図が変化していきます。
本作では一つのキャンペーンを古代・探検・近代の3つの時代に分け、時代の移行に合わせて文明を発展させる仕組みを採用。指導者と文明を別々に選べるため、史実にとらわれない組み合わせで戦略を組み立てられます。わずか4400円で「あと1ターンだけ……」と寝不足になれるチャンスです。
こんな人にオススメ
✓都市建設や外交、戦争をじっくり考えるゲームが好きな人
✓文明や指導者の組み合わせを変えて何度も遊びたい人
✓長時間楽しめる戦略ゲームを半額で手に入れたい人
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