「あと1ターン」が止まらない。最新版「シヴィライゼーション VII」が半額の4400円【Amazonプライムデー2026】

2K Games シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII

通常価格8800円→4400円（50％オフ）

国家を築き、技術や文化を発展させながら歴史を作る4Xストラテジー「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」が、通常価格8800円から4400円引き。都市建設や研究、外交、戦争をターン制で進めるシリーズ最新作で、プレイヤーの選択によって文明の発展や世界の勢力図が変化していきます。

本作では一つのキャンペーンを古代・探検・近代の3つの時代に分け、時代の移行に合わせて文明を発展させる仕組みを採用。指導者と文明を別々に選べるため、史実にとらわれない組み合わせで戦略を組み立てられます。わずか4400円で「あと1ターンだけ……」と寝不足になれるチャンスです。

こんな人にオススメ

✓都市建設や外交、戦争をじっくり考えるゲームが好きな人

✓文明や指導者の組み合わせを変えて何度も遊びたい人

✓長時間楽しめる戦略ゲームを半額で手に入れたい人