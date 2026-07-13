アイマス始めるならこの1本。Steam版が60％オフの3608円【Amazonプライムデー2026】

[Steam] アイドルマスター スターリットシーズン通常価格9020円→3608円（60％オフ）

歴代シリーズのアイドルが集まる「アイドルマスター スターリットシーズン」のSteam版が、通常価格9020円から5412円引きの3608円にセール中。「765プロ」「シンデレラガールズ」「ミリオンライブ！」「シャイニーカラーズ」の4ブランドから選抜されたアイドルと、新アイドルの奥空心白による合同ユニット「プロジェクトルミナス」をプロデュースします。

約10ヵ月の活動期間を通して、レッスンで能力を伸ばし、営業やコミュで信頼を深めながらライブを成功へ導く育成シミュレーションです。アイドルの表情やステージ演出を丁寧に描いたグラフィックも評価されており、ブランドの枠を越えた交流や楽曲を楽しめるのが大きな魅力。シリーズを追ってきた人はもちろん、登場アイドルの多い作品からアイマスへ入りたい人も、60％オフなら挑戦しやすいのでは。

こんな人にオススメ

・複数ブランドのアイドルが共演する物語を楽しみたい人

・レッスンやライブを重ねるプロデュースゲームが好きな人

・Steamでアイドルマスターシリーズを始めたい人