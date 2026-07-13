Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第264回
名作2本入りで1370円！ 「風のクロノア 1&2アンコール」が75％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 15時35分更新
バンダイナムコエンターテインメント 風のクロノア 1&2アンコール
通常価格5478円→1370円（75％オフ）
名作アクション2本をまとめて楽しめるSteam版「風のクロノア 1&2アンコール」が、通常価格5478円から4108円引きの1370円。1997年の「風のクロノア door to phantomile」と、続編「風のクロノア2 ～世界が望んだ忘れもの～」を収録し、世界観やゲーム性はそのままにグラフィックを現代向けにリマスターしています。
横スクロールを基本にしながら、ステージの奥や手前へ進む立体的な演出と、敵をつかんで投げたり足場にしたりする独特のアクションが特徴。難易度を選べるほか、もう一人がジャンプを補助できるサポートモードも用意されているため、昔遊んだ人だけでなくシリーズ初挑戦でも始めやすくなっています。かわいらしい見た目に反して物語は切なさもあり、1370円なら思い出目当てに手を出しても後悔はしません。
こんな人にオススメ
✓「風のクロノア」を昔遊んでいて、もう一度楽しみたい人
✓かわいい世界観と心に残る物語が好きな人
✓Steamで遊べる横スクロールアクションをお得に探している人
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