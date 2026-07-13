初めてなら超オススメ！ 「エースコンバット7」全部入りが2657円【Amazonタイムセール】

Bandai Namco エースコンバット7: スカイズ・アンノウン - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition|オンラインコード版

通常価格1万2650円→セール価格2657円（79％オフ）

爽快な空中戦を楽しめる「エースコンバット7」の本編に、シーズンパスと「TOP GUN: Maverick Aircraft Set」をまとめたSteam版が、通常価格1万2650円から9993円引きの2657円。360度自由に飛び回りながら敵機を追い、ミサイルや機銃で撃墜するフライトシューティングで、映画のような迫力と遊びやすさを重視した作品です。

シーズンパスには追加機体3種と追加ミッション3本などが含まれ、TOP GUNセットでは映画に登場する機体をモチーフにした6種類のプレイアブル機体やコラボエンブレム、楽曲を楽しめます。雲へ突入すると視界が悪化したり、機体に水滴や着氷が発生したりと、天候を生かした演出も見どころ。79％オフならエースコンバットシリーズ初挑戦でも入りやすいですよ！

こんな人にオススメ

✓映画のような高速ドッグファイトを楽しみたい人

✓TOP GUNコラボ機体や追加ミッションまでまとめて遊びたい人

✓Steamで評価の高いフライトシューティングをお得に始めたい人