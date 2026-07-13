買いそびれていた真島ファンは即カートへ。 「龍が如く8外伝」が1733円【Amazonプライムデー2026】

セガ [Steam] 龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii|オンラインコード版

通常価格6930円→1733円（75％オフ）

真島吾朗を主人公に、ハワイの大海原で海賊として暴れ回る「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」のSteam版がAmazonプライムデーに登場です。真島の還暦を記念した作品で、記憶を失った真島が、失った記憶と伝説の財宝を求めて海へ乗り出します。シリーズらしい人情ドラマと派手な寄り道要素に、海賊船での航海や海戦を組み合わせた異色の外伝です。

バトルでは、素早い動きで敵を翻弄する「狂犬」と、カトラスや海賊道具を使う「パイレーツ」の2スタイルを切り替え可能。レビューでも、真島を操作する爽快なアクションや、シリーズらしい遊びの詰め込みぶりが評価されています。Steam用オンラインコードなので、ダウンロードしてすぐプレイ可能。真島ファンなら、買ってから予定を空けるほうが話は早そう。

こんな人にオススメ

✓真島吾朗が主役の物語を楽しみたい人

✓スピード感のあるアクションや海賊船での冒険に惹かれる人

✓Steamで龍が如くシリーズの外伝を遊びたい人