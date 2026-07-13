3960円が990円！ 「みんな大好き塊魂」が75％オフで王様大喜び【Amazonプライムデー2026】

バンダイナムコエンターテインメント みんな大好き塊魂アンコール+王様プチメモリー

通常価格3960円→990円（75％オフ）

2005年発売のシリーズ第2作を、きれいになったグラフィックと改修されたUIで遊べるSteam版「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」が、通常価格3960円から2970円引きの990円。塊を転がし、身の回りの小物から建物まで次々と巻き込んで大きくしていく、単純ながら止めどきが難しいアクションゲームです。Steamでは2100件を超えるレビューのうち95％が好評となる「圧倒的に好評」を獲得しています。

リマスターに加えて、幼いころの王様を操作する新ステージ「王様プチメモリー」も収録。左右のスティックを使う従来の操作に加え、初心者でも動かしやすい「カンタン操作」が用意されているため、シリーズを初めて遊ぶ人にも入りやすくなっています。短時間で遊べるステージが多い一方、巻き込む順番やルートを考えて記録を詰める楽しさもあり、990円なら懐かしさ目当てでも初挑戦でもオススメしたい一本です。

こんな人にオススメ

✓昔遊んだ「みんな大好き塊魂」をきれいな映像でもう一度楽しみたい人

✓複雑なルールを覚えず、直感的に遊べるゲームが好きな人

✓Steamで高評価の定番アクションを990円で確保したい人